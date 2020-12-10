عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

أضاف: «اللاعب يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة في كاحل القدم».

وأوضح عبد الحفيظ أن أجايي قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز

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المقاصة الدوري المصري الأهلي أجايي

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