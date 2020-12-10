فوز سبورتنج على دكرنس بثلاثية في دوري القسم الثاني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تمكن فريق سبورتنج من تحقيق فوز غالى وثمين خارج الديار أمام دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى


بدأ دكرنس اللقاء بتشكيل مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم ، محمد نبيل ، محمد ماهر ، محمد حموده ، محمد فوزى ، حميده على ، سعد جمال ، إبراهيم سليمان ، محمد كريسبو ، ڤالو.

بينما بدأ سبورتنج بتشكيل مكون من : يوسف عادل ، مروان أحمد ، أحمد هانى ، محمد رمضان ، أحمد محمد ، محمد حمدى ، إسلام قورة ، محمد رجب ، مروان السيد ، على أحمد ، عبدالله سرور.

تقدم دكرنس سريعا عن طريق محمد فوزى بالدقيقة الثالثة من تصويبة قوية، ثم أضاف سعد جمال الهدف الثانى لدكرنس من تمريرة الإفريقي لڤالو مع الدقيقة العاشرة قبل أن يقلص لاعب سبورتنج إسلام قورة النتيجة بهدف مع الدقيقة الخامسة عشر.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة تمكن سبورتنج من إداراك التعادل بواسطة هداف المجموعة الثالثة عبدالله سرور .

وشهد الشوط الثاني إحراز على دياب الهدف الثالث لسبورتنج، ليقود فريقه لفوز صعب ومثير خارج الديار.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من عبدالكريم نصار "ساحة" ، محمد أبوالعزايم "مساعد أول" ، أحمد الكيال "مساعد ثانى" ، عماد عويس "رابع".

بتلك النتيجة يتوقف رصيد دكرنس عند نقطتين بينما إرتفع رصيد سبورتنج لخمس نقاط.

المباراة شهدت حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وممثلى الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية ومجلس إدارة نادى دكرنس ونادى سبورتنج.

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