محامي هدير الهادي: المدعية بالحق المدني إساءت حق التقاضي عبثت بحرية موكلتي

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صرح عصام الطباخ محامي هدير الهادي فتاة "التيك توك"، أن المحكمة قررت اليوم تأجيل القضية لجلسة ٦ يناير المقبل، لإتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل المدعية بالحق المدني.



وقال الدكتور عصام الطباخ في تصريح خاص ل "الفجر"، ان هدف المدعية بالحق المدني هو إطالة حبس المتهمة حيث اصطنع مشادة بينه وبين المحكمة فقام بطلب رد المحكمة وأجل القضية لإتخاذ إجراءات الرد.



واشار الطباخ بانه سيتقدم بدعوى قضائية ضد المدعية بالحق المدني لإساءة حق التقاضي والعبث بحرية المتهمة.



وطلب الطباخ من المحكمة استعداده للمرافعة اليوم حيث لا يجوز تعطيل الدعوى الجنائية بسبب الدعوى المدنية الا ان المحكمة قد قررت التأجيل لاتخاذ اجراءات الرد.



وأكد الطباخ بأن إجراءات الرد لم تتخذ ولن تتخذ من المدعية بالحق المدني وأن هدفه الوحيد إطالة حبس المتهمة وسيظهر ذلك في الجلسة القادمة.



يذكر إن محكمة مستأنف الاقتصادية قررت تأجيل استئناف فتاة التيك توك هدير الهادي، علي الحكم الصادر ضدها في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.. لجلسة 6 يناير المقبل.





كانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس سنتين وغرامة قدرها 100 الف جنيه بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

