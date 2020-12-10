زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زيدان الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني طالب إدارة الملكي بالتعاقد مع أحد نجوم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.





وأفادت مجلة OK SPORT الإسبانية بأنه في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور الملكي التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني يرغب زيدان في التعاقد مع الفرنسي الحسن بليا نجم هجوم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.





وأشارت المجلة الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي يبلغ من العمر 27 عامًا ولديه عقد مع بروسيا مونشنجلادباخ حتى صيف 2023.





وألمحت المجلة الإسبانية أن بليا صاحب الأصول المالية يلعب مع مونشجلادباخ منذ صيف 2018 قادمًا من نيس الفرنسي وتألق بشكل ملفت مع الفريق الألماني، حيث سجل له 32 هدفًا حتى الآن.



