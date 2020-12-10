زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:01 م
جلادباخ
جلادباخ
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زيدان الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني طالب إدارة الملكي بالتعاقد مع أحد نجوم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأفادت مجلة OK SPORT الإسبانية بأنه في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور الملكي التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني يرغب زيدان في التعاقد مع الفرنسي الحسن بليا نجم هجوم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأشارت المجلة الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي يبلغ من العمر 27 عامًا ولديه عقد مع بروسيا مونشنجلادباخ حتى صيف 2023.

وألمحت المجلة الإسبانية أن بليا صاحب الأصول المالية يلعب مع مونشجلادباخ منذ صيف 2018 قادمًا من نيس الفرنسي وتألق بشكل ملفت مع الفريق الألماني، حيث سجل له 32 هدفًا حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونشنجلادباخ رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نجم بايرن ميونخ مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صلاح يعلق على الإنجاز التاريخي مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم بروسيا مونشنجلادباخ

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يوجه رسالة إلى الأهلي قبل بداية الدوري

منذ 41 دقيقة

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ ساعة و 25 دقيقة

قبل بداية الدوري .. بيراميدز يهنيء الأهلي ويتعهد بالمنافسة على اللقب

منذ 33 دقيقة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 9 ساعات

فوز سبورتنج وأبو قير وحرس الحدود والبلدية والغاء مباراة الجزيرة بالقسم الثاني

منذ 42 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 7 ساعات

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

04:31 م

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

04:00 م

بيراميدز يوجه رسالة إلى الأهلي قبل بداية الدوري

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر