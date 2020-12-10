إصابة 12 شخص في انقلاب أتوبيس على طريق السلام الخانكة

Advertisements

أصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، بطريق السلام الخانكة بمحافظة القليوبية، بسب انقلاب أتوبيس أمام مصنع أكما، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطريق، وجاري نقل المصابين لمستشفى السلام وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانقلاب أتوبيس أمام مصنع أكما بطريق السلام الخانكة.



وأسفر الحادث عن إصابة 12شخصا، جرى نقلهم للمستشفيات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.