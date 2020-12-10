مران الأهلي - جلسة بين موسيماني وعبد الحفيظ.. وتقيسمة قوية بين لاعبي الفريق

أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.





وواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.





وفي نفس السياق، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع موسيماني، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد انطلاق رحلة الدفاع عن بطولة الدوري، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.





يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.



