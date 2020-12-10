أشرف ذكي ضيف إنچي علي في برنامجها الشهير "أسرار النجوم"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحل الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي، ضيف الإعلامية إنچي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم إف إم ، وذلك بعد تكريمه من المركز الثقافي الروسي.


ونشرت إنچي علي صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وعلقت قائله:"نتظرونا مع سيادة النقيب حوار خاص من القلب في أسرار النجوم على نجوم إف إم .. هو رجل ربنا خلقه من أجل العطاء ، إنسان جميل قدر يجمع بين كونه فنان وكمان مدير للفن في وقت واحد" .


وتابعت قولها :"فنان متعدد المواهب والخبرات ، جمع كل الخبرات في مجاله ولم يترك شئ مرتبط بالفن الا وترك فيه بصمة ، شكراً ممكن اقل حاجة تتقال لإنسان افني حياته للعطاء وللإنسانية ، تكريم مستحق من المركز الثقافي الروسي في مصر لسفير الفن والإنسانية".


والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.

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