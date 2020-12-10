أشرف ذكي ضيف إنچي علي في برنامجها الشهير "أسرار النجوم"





ونشرت إنچي علي صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وعلقت قائله:"نتظرونا مع سيادة النقيب حوار خاص من القلب في أسرار النجوم على نجوم إف إم .. هو رجل ربنا خلقه من أجل العطاء ، إنسان جميل قدر يجمع بين كونه فنان وكمان مدير للفن في وقت واحد" .





وتابعت قولها :"فنان متعدد المواهب والخبرات ، جمع كل الخبرات في مجاله ولم يترك شئ مرتبط بالفن الا وترك فيه بصمة ، شكراً ممكن اقل حاجة تتقال لإنسان افني حياته للعطاء وللإنسانية ، تكريم مستحق من المركز الثقافي الروسي في مصر لسفير الفن والإنسانية".





والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.



يحل الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي، ضيف الإعلامية إنچي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم إف إم ، وذلك بعد تكريمه من المركز الثقافي الروسي.