وزارة عراقية تطالب بالتحقيق مع سفير بغداد في أنقرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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طالبت وزارة الموارد المائية العراقية، تشكيل لجنة تحقيقية واستدعاء السفير العراقي في أنقرة بسبب "ضعف التنسيق" مع الجانب التركي للدخول بمفاوضات معه، وحل مشاكل المياه بين البلدين.

 

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الموارد المائية العراقية فلم تتلق الوزارة إجراءات سفارة العراق في أنقرة بخصوص إعلام الجانب التركي بهذا الصدد، لاسيما بعد تسمية ممثل نظير لمبعوث الرئيس التركي، فيصل إيراوغلو، للدخول في مفاوضات فنية في سبيل معالجة مشكلة المياه.

 

الوثيقة أشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى "تسويف مصالح العراق في مياهه المشتركة مع دول الجوار، في الوقت الذي يتطلب التحرك الجدي لحماية حقوق العراق المائية"، لافتةً إلى انها تعتقد أن "هنالك عدم جدية من سفارة جمهورية العراق في أنقرة لمتابعة ملف المياه في تركيا".

 

ويواجه العراق مشكلة كبيرة في نقص المياه، وارتفاع نسبة الملوحة، لا سيما في المناطق الجنوبية، ما جعلتها غير صالحة للاستفادة منها في الزراعة، ويأتي هذا بالتزامن مع بدء تركيا تشغيل سد إليسو ومشروع كاب على نهري دجلة والفرات.

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