10 طرق للوقاية من الأمراض الصدرية.. اعرفها

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تعتبر الأمراض الصدرية، من الأمراض الشائعة لدى الكثير من المرضى، والتي تشير إلى خلل أو اضطراب يؤثر على الرئتين، وعلى الجهاز التنفسي للإنسان، وقد تؤثر الأمراض الصدرية على كمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم، من خلال عدم حصوله على الكمية الكافية، وهو ما ينتج عنه آلام في الصدر.



ومع انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا، التى تجتاح الكثير من دول العالم، بشكل أشد من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، تبرز أهمية الحديث عن الأمراض الصدرية، إذ إن المصابين بالأمراض الصدرية، وخصوصا الربو من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وهناك أسباب عدة للإصابة بالأمراض الصدرية، تتمثل فى: الإصابة بالربو، الذى يؤدى إلى إصابة الممرات الهوائية الواصلة للرئتين، وبالتالى صعوبة التنفس، والإصابة بالسعال الشديد مع البلغم، وهذا يحدث بسبب الإصابة بالحساسية المزمنة، والشعور بالحرقة فى المعدة، وهو ارتجاع الطعام الحمضى من المعدة، مرورا إلى المرىء، وهذا الأمر يؤثر سلبيا على المجرى التنفسى، ويعمل على التسبب فى الإصابة بالسعال، والتهابات الشعب الهوائية التى تعد أهم أسباب الأمراض الصدرية، والإصابة بالالتهاب الرئوى الذى ينجم عن تلوث الرئتين، ويؤدى إلى الإصابة بالسعال والحمى، وينتج ذلك بسبب وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، والإصابة بارتفاع ضغط الدم الناتج عن تدفق نسبة كبيرة من الدم إلى القلب من خلال الشرايين الضيقة.



كما يمكن لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أن يؤثر على الجهاز التنفسى "الأنف، والحلق، والرئتين"، مسببا نوبة ربو، وربما يؤدى إلى الالتهاب الرئوى ومضاعفات خطيرة، لذا فمن المهم جدا أن تتخذ إجراءات وقائية لتقليل خطر الإصابة بكورونا، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، التى سبق أن أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، والتى يأتى فى مقدمتها، ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعى، بحيث يتم ترك مسافة آمنة بين كل شخص وآخر، لا تقل عن متر، إلى جانب ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، والمداومة على تطهير وتعقيم اليدين باستمرار، بغسلهما جيدا بالماء والصابون، أو بفركهما بمعقم أو كحول.



وللوقاية من الأمراض الصدرية، عليك الالتزام بممارسات صحية عدة، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- عدم العطس فى وجه الآخرين، واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها، أو العطس فى ثنايا الكم.



- الابتعاد عن مصادر العدوى، واستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعى.



- أخذ التطعيمات الموسمية فى موعدها، والتى توصى بها منظمة الصحة العالمية.



- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام فى الصدر.



- تجنب تناول الأطعمة الدسمة، واستبدلها بالوجبات الصحية.



- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.



- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.



- ممارسة التمارين الرياضية.



- عدم البصق على الأرض.



- الإقلاع عن التدخين.