محاضرة فنية بالفيديو لنجوم الأهلي قبل مواجهة المقاصة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:43 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقام موسيماني خلال هذه المحاضرة بدراسة نقاط القوة والضعف في فريق مصر المقاصة وتحديد واجبات ومهام كل لاعب.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

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