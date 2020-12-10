فوز سبورتنج وأبو قير وحرس الحدود والبلدية والغاء مباراة الجزيرة بالقسم الثاني





شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدفين كل منهما حيث تقدم دكرنس بهدفين عن طريق محمد فوزي في الدقيقة 3 وسعد جمال في الدقيقة 10 وتمكن سبورتنج من تسجيل هدفين عن طريق اسلام قوره وعبد الله سرور .



وإدراك على دياب هدف الفوز للفريق السكندري في الشوط الثاني.





وفاز فريق بلدية المحلة على حساب على فريق فاركو بهدف نظيف سجله عمار شرف في الدقيقة 5 من الشوط الأول.



وتغلب حرس الحدود على فريق الحمام بثلاثية نظيفة سجلها حامد خالد في الدقيقة 32،25 من الشوط الأول وأضاف أحمد حسنى الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.



وحقق فريق أبو قير فوزا عريضا على فريق دمنهور برباعية مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبو قير بهدفين دون رد سجلهما عبد الرحمن اسامه لاعب دمنهور في مرماه من عرضية الإفريقي كارفالا، واضاف علاء شعبان الهدف الثاني .





وفي الشوط الثاني أضاف كارفالا الهدف الثالث لأبو قير، والثاني له، وسجل مصطفى كشرى هدف دمنهور الوحيد من متابعه لضربة الجزاء، وإختتم علاء أنس أهداف أبو قير قبل ختام اللقاء.



وتعادل كفر الشيخ مع بيلا بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل فريق المنصورة مع فريق الرجاء بدون أهداف.



كما تعادل الأوليمبي مع بنى عبيد بهدف لمثله تقدم الأوليمبي بهدف مروان محمد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل لبنى عبيد احمد يوسف في الشوط الثاني.



وإلغى الحكم محمد علاء هاشم مباراة الجزيرة المطروحى والمالية لعدم تواجد سياره الاسعاف، لتحتسب المباراة بفوز المالية بثلاثية دون رد طبقاً للائحة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- الحرس 7 نقاط

2- البلدية 7 نقاط

3- أبو قير 7 نقاط

4- الأوليمبي 5 نقاط

5- المنصورة 5 نقاط

6- سبورتنج 5 نقاط

7- المالية نقطتين

8- فاركو نقطتين

9- دكرنس نقطتين

10- دمنهور نقطتين

11- بني عبيد نقطتين

12- كفر الشيخ نقطتين

13- بيلا نقطتين

14- الرجاء نقطتين

15- الحمام نقطة

16- الجزيرة بدون نقاط

حقق فريق سبورتنج فوزا هاما ومثيرا خارج ملعبه على حساب فريق دكرنس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مواجهات اليوم، بالجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.