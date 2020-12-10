السعودية تسجل141 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 359415 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 248 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 349872 حالة، وأكدت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6012 حالة وفاة.

وكشفت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3531 والحالات الحرجة 537 حالة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك" لفيروس كورونا في المملكة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.