ارتفاع تاريخي لبورصة موسكو خلال تعاملات اليوم

شهدت بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم ارتفاعا تجاوز مستوى 3 آلاف نقطة و ذلك للمرة الأولى على الإطلاق.





و سجل مؤشر بورصة موسكو /MICEX/ للأسهم المقومة بالروبل و بحلول الساعة 14:00 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ارتفاعا بلغ 3228.79 نقطة بزيادة نسبتها 0.53% عن الجلسة السابقة ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.84% إلى 1383.99 نقطة.





و في سوق العملات انخفض سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا إلى 73.47 روبل فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 45 كوبيكا إلى 88.80 روبل /الروبل = 100 كوبيك/.