طارق الشيخ ضيف حلقة اليوم في برنامج "أبلة فاهيتا"





وفي سياق أخر أنتهى طارق الشيخ من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، ومن أبرز أغانى الألبوم أغنية "بكام" وهى من كلمات هانى الصغير، وألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع مجدى داوود، "الشيطان احتار فى أمرك" كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، توزيع ميدو مزيكا، "عالم غريب" كلمات سامح الكومي، ألحان سيد شعبان عبد الرحيم، توزيع الموسيقي طه الحكيم، "الناس المكشرين"، من كلمات وألحان محمد النجار توزيع إسلام شيبسى، "الجراح بتنزل" ألحان حسين محمود، توزيع أسامة عبد الهادى، "وردة البيت" كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، توزيع كريم عبد الوهاب، الألبوم يتضمن 8 أغنيات، ولكن تم تأجيل طرح الألبوم بسبب فيروس كورونا.







ويتعاون طارق فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى، أشرف البرنس، طه الحكيم، تامر حجاج، عصام حجاج، كريم عبد الوهاب، سيد شعبان عبد الرحيم، أحمد أمين سامح الكومى، فضل الراوى، صلاح مندى، محمد النجار، إسلام شيبسى وميدو مزيكا، هانى الصغير.







و من الجدير بالذكر أن أخر أعمال "الشيخ" كليب بعنوان "وردة البيت" إخراج محمد القاضى، إنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر، واستغرق يوما كاملا، تدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان.



يحل اليوم المطرب الشعبي طارق الشيخ ضيفًا في برنامج " أبلة فاهيتا"، حيث نشرت الصفحة الرسمية لقنوات"ontv" منذ قليل علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صور لطارق الشيخ بصحبة أبلة فاهيتا مصحوبة بتعليق " استنونا الليلة في أبلة فاهيتا مع نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ الساعة 11 مساء، فقط وحصريًا علي "ontv.