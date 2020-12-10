أمطار غزيرة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقلبة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 ديسمبر 2020.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة :



غدًا الجمعة:



شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



- يوم السبت المقبل:





أمطار خفيفة علي السواحل الغربية.



شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء.



نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مودي برائي - سيوة ).



يوم الأحد المقبل:





أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من من السواحل الشمالية الغربية.



نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.



-يوم الاثنين المقبل:





أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة-الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).



أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).



أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).



نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة الي متوسطة علي القاهرة الكبري ومدن القناة



أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).



أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة-الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).



يوم الأربعاء المقبل:



أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).





أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).



أمطار خفيفة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة والوجه البحري



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

