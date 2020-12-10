4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء





وضع مسؤولي النادي الأهلي 4 صفقات من العيار الثقيل ضمن حساباتهم، للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصـر: " أول اللاعبين هو جاستون سيرينو، والأهلي قدم عرضا رسميا، لكن صن داونز تمسك بالحصول على 5 مليون دولار، خاصة أن عقده لازال مستمر مع النادي، ولن يرحل إلا بموافقة النادي الجنوب إفريقي".





وأضاف: "صن داونز كان يرى احتياج الأهلي لضم سيرينو، لذلك تمسك بمطالبه المالية، ولكن المفاوضات توقفت حاليا، في حالة عدم مشاركة اللاعب ببطولة دوري أبطال إفريقيا قد يتم التفكير في ضمه مجددًا، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وفي حالة تقدم الأهلي بعرض جديد لضم سيرينو قد لا يتم إشراك اللاعب في دور الـ32 من مباريات دوري الأبطال، على أن يتم قيده في الفترة الثانية".





وواصل: "الأهلي وضع التوجولي لابا كودجو ضمن اللاعبين المرشحين لضمه، لكن العين الإماراتي التفاوض معه صعب في الأمور المالية، وهناك مغالاة من جانبهم للاستغناء عن اللاعب وبالتالي صعب رحيله حاليا".





وأكمل: "هناك السوري عمر السومة الذي ينتهي عقده في يناير مع أهلي جدة، حيث تم عرضه على النادي الأهلي للانضمام في صفقة انتقال حر، ولكن موضوع عقد السومة الشخصي سيكون كبير للغاية، وانتقاله المجاني سيجعل راتبه عالٍ للغاية، وهو ما يُعرقل انتقاله للقلعة الحمراء".





وزاد: "هناك لاعب رابع وقد يكون في متناول إدارة النادي الأهلي، وهو الحل الواقعي، وسيتم قيده ضمن قائمة دوري أبطال إفريقيا، وهو الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، وسيكون سعره مناسب، واللاعب لفت الأنظار وخطف الأضواء في الموسم الماضي".





وتابع: "والتر بواليا سيكون حل واقعي لإدارة النادي الأهلي، وسيكون الدور على جيرالدو في الرحيل عن الفريق لقيد لاعب أجنبي، ووكيل اللاعب أكد أنه لا يريد اللعب في مصر، إلا للأهلي، وبالتالي قد ينتقل إلى أي نادٍ آخر خارج الدوري المصري".



