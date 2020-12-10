صلاح يعلق على الإنجاز التاريخي مع ليفربول

علق محمد صلاح نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي الممتاز على الرقم التاريخي الذي حققه مع الريدز.





وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 22 هدفا متخطيا رقم الأسطورة ستيفن جيرارد.





وجاء هدف صلاح في شباك ميتيلاند الدانماركي في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال صلاح عقب تحقيق هذا الإنجاز: "شعور رائع ومميز، سعيد للغاية ما حققته وعلي الاستمرار من أجل تحقيق الكثير من الأرقام".





وواصل: "صحيح أني أسجل الأهداف ولكن الهدف الأول من تسجيلها هو لصالح فريقي وهو أمر هام بالنسبة لي".





واختتم محمد صلاح تصريحاته: "مباراة مييتلاند كانت صعبة للغاية قدموا مباراة جيدة ".



