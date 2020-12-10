ماكرون: يجب علينا الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأوروبي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه "يجب علينا الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأوروبي"، في إشارة منه إلى تركيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

 

يأتي ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا، داعيا قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب فرض عقوبات على أنقرة.

 

وقال قالن إن "تركيا تنتهج سياسة خارجية تستند إلى مبدأ إعلاء شأن الإنسان"، مؤكدا أن "لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا".

 

وأشار إلى أن "بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد".

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