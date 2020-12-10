محمد شاكر: شركات الكهرباء المصرية مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار العراق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة التجددة والسيد المهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى إجتماع ممثلى الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء على هامش زيارة وزير الكهرباء العراقى لمصر ،وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين البلدين والتعرف على إحتياجات العراق الشقيق بحضور السفير علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق والوفد المرافق لهما.


أكد الدكتور شاكرعلى الخبرات التى يمتلكها الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء فى تصنيع المهمات والكابلات مشيراً إلى خبراتهم فى مجال إنشاء محطات انتاج الكهرباء حيث كانوا من الشركاء المحليين فى المحطات التى أنشئت بالتعاون مع سيمنس ، وكذلك خبراتهم فى تصنيع العدادات الحديثة .


كما أكد على الإستعداد التام لمشاركة تلك الشركات فى الأسواق العراقية لتنفيذ المشروعات وتوريد المهمات والمعدات الكهربائية اللازمة لإعادة إعمار الشبكة العراقية على أرض  العراق الشقيق .

واشاد السيد المهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى بما تمتلكه الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات حيث يعمل البعض منها على أرض العراق ووجه الدعوة للشركات المصرية العاملة فى هذا المجال للإستثمار على أرض بلاده ، حيث تتطلع العراق إلى التوسع فى إنتاج الطاقة الكهربائية سواء من المصادر المتجددة أوالتقليدية وتدعيم شبكات الكهرباء مع السعى فى وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالعراق.


وأبدى ممثلى الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء وترحيبها بما يقدمه العراق من فتح أبواب الإستثمار على أرض بلاده وإستعدادها التام للعمل على أرض العراق  ونقل الخبرات التى تمتلكها فى العديد من المجالات المتعلقة بالكهرباء للعراق الشقيق

ويأتى هذا الإجتماع فى إطار جهود قطاع الكهرباء لدعم وتعزيز التعاون المصرى العراقى وإهتمام القيادة السياسية الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة وخاصة العراق

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