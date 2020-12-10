رسالة باتشيكو لنجوم الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام





وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع لاعبي الفريق من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين.





وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم : " أمامنا مباراة مهمة بعد يومين ، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تماما".





ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.



