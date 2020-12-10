محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء في وفاة والدة اسقف الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة

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قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء محمود أبو عمره مدير الأمن، ظهر اليوم، بتقديم واجب العزاء في وفاة والدة نيافة الانبا ايلاريون أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، وذلك بمقر الإيبارشية بكاتدرائية الانبا شنودة بمدينة الغردقة.



ومن جانبه أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لنيافة الانبا ايلاريون، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، كما أعرب اسقف الأقباط الأرثوذكس عن شكره وتقديره للمحافظ ومدير الأمن علي حضورهم خصيصًا لتقديم واجب العزاء.



كما حضر لتقديم واجب العزاء أيضًا العديد من القيادات الأمنية وقيادات الأمن الوطني بالمحافظة.