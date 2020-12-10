قفزة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 853 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر الجاري، بزيادة 137 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تسجل إلى 723 ألف طلب في الأسبوع الماضي.





فيما ارتفعت المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية بنحو 35.5 ألف طلب، ليصل إلى 766.7 ألف طلب في الأسبوع الماضي.





في حين صعدت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة بنحو 230 ألف طلب، لتسجل 5.7 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر.

