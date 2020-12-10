الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام

وشهد المران خوض يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

كما عاد المغربي محمد أوناجم،  لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي. 

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ ربع ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم بايرن ميونخ مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ ساعة الا ربع

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

04:00 م

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

04:31 م

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر