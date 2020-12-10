إلغاء مباراة في القسم الثاني لعدم تواجد سيارة الإسعاف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
مصطفي
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قرر محمد علاء حكم لقاء الجزيرة ومالية كفر الزيات إلغاء المباراة التي كانت مقررة اليوم بالجولة الثالثة للقسم الثاني لعدم توافر سيارة الإسعاف بملعب المدينة الشبابية بأبو قير.

وكان مقررا أن يعاون علاء في إدارة اللقاء طاقم تحكيم المباراة، الثنائي حاتم علاء و يوسف داهش، وحكم رابع علاء حافظ.

واتخذ الحكم القرار بناء على تعليمات اتحاد الكرة المصري الذي، أكد مسبقًا أنه سيتم إلغاء أي مباراة لا يتم تواجد عربة إسعاف.

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