في إنجاز غير مسبوق.. "جودة التعليم" تعتمد 95% من المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أصدرت "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" قرارا باعتماد (127) معهدا أزهريا من إجمالي (134) تم زيارتها من قبل الهيئة، وذلك بنسبة اعتماد غير مسبوقة قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد، بموجب القرار رقم 200 لسنة 2020 لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2020.

وشمل قرار المجلس اعتماد 41 معهدا لرياض الأطفال من إجمالي 42 معهدا بنسبة 98%، و50 معهدا ابتدائيا من إجمالي 55 معهدا بنسبة 91%، و28 معهدا إعداديا من إجمالي 30 معهدا بنسبة 93%، بالإضافة لاعتماد عدد (7) معاهد ثانوية من إجمالي (7) معاهد وبنسبة 100%، وبنسبة اعتماد مئوية إجمالية قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد المتقدمة للاعتماد، ونسبة صفر % رفض اعتماد، في سابقة هي الأولى، تؤكد على ما تتمتع به المعاهد الأزهرية من التزام بمختلف معايير الجودة في العملية التعليمية بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أنه يتم تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقًا لخطة سنوية تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي وتجهيز حجرات الدراسة والملاعب الرياضية، كما يتم الاهتمام بالفاعلية التعليمية وتشكيل فرق العمل وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، مع تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد من خلال برامج الدعم الفني النظريةوالعملية، من خلال التدريب المستمر علي التعلم النشط، للنهوض بالعملية التعليمية والالتزام بأعلى معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية.

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