ندوة تثقيفية لطلاب الدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر



وألقى الدكتور محمود رشاد، الأستاذ بالكلية، كلمة بعنوان: "الاستفادة من الدراسات السابقة وكيفية طرحها بالخطة البحثية"، وبيَّن أن الكلية تسعى لبناء صرح معرفي متكامل يشد بعضه أزر بعض، ويقوي بعضه بعضًا، وليست رسائل متشرذمة لا صلة لأحدها بالأخرى، وعلى الباحث أن يستفيد من السابقين، ويرسم الطريق الصحيح للاحقين.



وترأس الجلسة الثانية الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وحاضر فيها الدكتور عبد الرافع، الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية، وجاءت كلمته تحت عنوان: "قيمة الوقت لطالب الدراسات العليا في ضوء مسيرة الإمام أحمد بن حنبل"، وبيَّن أن حقيقة أي إنجاز أو نجاح تعتمد على الوقت؛ فهو رأس مال الطالب لتحقيق أهدافه، وأن الأعمار لا تقاس بطول الوقت، وإنما بما يتحقق في هذا الوقت من أهداف جليلة.



وسلط الدكتور عادل هندي الضوء خلال مداخلته: "كيف تبتكر فكرة بحثية"، على أن من مميزات الباحث أن يكون صاحب قدرة على الابتكار والتجديد، وعلى وعي بقضايا العصر ومستجداته، كما أشاد بدور الكلية في تشجيع الابتكار ونبذ الجمود.



واختتمت فعاليات الجلسة بكلمة شكر من الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، وكيل الكلية، وجه خلالها الشكر للمحاضرين والحاضرين، وطالب الجميع بأن لا يكون حظه الاستماع فقط؛ بل لا بد من تنفيذ الأفكار.



جدير بالذكر أن كلية الدعوة الإسلامية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

نظمت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ندوة تثقيفية لتعريف طلاب الدراسات العليا بالكلية بأهمية هذه المرحلة العلمية، ولرفع مستوياتهم البحثية، وذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي والنشر الدولي.وافتتحت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم من الدكتور محمد عمر خالد، الأستاذ بالكلية، ثم كلمة افتتاحية للدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، أشاد فيها بالتطورات التي تقوم بها الكلية؛ لرفع كفاءة الدراسات العليا.ونرأس فعاليات الجلسة الأولى الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية، وبيَّن -خلال كلمته- أهمية هذه الندوة للباحثين والمقبلين على مرحلة الدراسات العليا.وألقى الدكتور أحمد إبراهيم شحاتة، الأستاذ بالكلية، كلمة بعنوان: "رحلة باحث الدراسات العليا إلى التميز"، وأوضح خلالها أن الكلية تستهدف إخراج باحثين على مستوى رفيع من الثقافة، والكفاءة العلمية العالية، يواكبون مستجدات العصر وتطوراته.