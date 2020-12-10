"المركزي الأوروبي" يبقي على معدلات الفائدة الصفرية

وسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه الضخم للتحفيز النقدي بمقدار 500 مليار يورو، 605 مليارات دولار، حيث أثرت الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق على الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.





وكانت الأسواق تتوقع إلى حد كبير أن يضيف البنك المركزي إلى مشترياته من السندات ، بعد أن تعهد مرة أخرى في أكتوبر "بإعادة ضبط أدواته" حيث أدى عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة إلى مزيد من الإغلاق الوطني.





هذا واحتفظ البنك المركزي الأوروبي بأسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00٪ و 0.25٪ و -0.50٪ على التوالي.





وأطلق البنك المركزي برنامج شراء الطوارئ الوبائي (PEPP) الاقتصاد عقب الوباء.



