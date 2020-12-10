غداً "محمد أنور" يكشف أسرار تفوقه فى " قوت القلوب " وأول بطولة بمسلسل " إسعاف يونس "بواحد من الناس على الحياة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء غدا الجمعة على الحياة ، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى،  الفنان محمد أنور ليتحدث من القلب عن آخر تجاربه الفنية والبطولة المطلقة بمسلسل " إسعاف يونس " بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا ، كما يتطرق اللقاء الى تألقه بمسلسل " قوت القلوب". 


كما يتحدث نجم مسرح مصر عن مشواره الفني من بدايته و الصعوبات التي واجهته ، مرور بتجربة مسرح مصر التي ساهمت في صناعة نجوميته ، كما يكشف عن المهن التي عمل بها قبل الفن .


 كما يتحدث عن جوانب من حياته الشخصية ، كما يقوم أنور بتقليد مجموعة من الفنانين منهم أشرف عبد الباقى. 

تذاع الحلقة غدا الجمعه ١١ ديسمبر فى الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة

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