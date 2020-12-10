بالتزامن مع اليوم العالمي.. تعرف على جهود مصر في ملف حقوق الانسان

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بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ساهمت الدولة المصرية بالاهتمام بمواطنيها على كافة المستويات نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.



ويرصد "الفجر"، جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي .



أوضاع حقوق الإنسان:

خطت الدولة المصرية خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.



وأرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادئ المواطنة، ورسّخ قبول الرأي والرأي الآخر، وأعلى من حقوق الإنسان فأصبحت تشمل حقه في حياة كريمة.



ولا يوجد في عهد السيسي، سجناء رأي أو سياسيين، فجميع المقبوض عليهم تم ضبطهم خلال ارتكاب أفعال وأعمال تشكل في نظر القانون، جرائم جنائية، من خلال تحقيقات تجريها النيابة العامة، كما لا يوجد في مصر أي حالة اختفاء قسري واحدة، مجرد مزاعم تطلقها المنظمات الممولة.



مكافحة العنصرية:

ولم تألو مصر، جهدًا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.



توضيح الصورة في الخارج:

واستطاعت الدولة المصرية، توضيح الصورة الحقيقية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومواجهة كافة الادعاءات التي كانت تنشرها منظمات حقوقية مشبوهة بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبالفعل أشادت 110 دولة بملف مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.



ويحتفل العالم بـ"يوم حقوق الإنسان" في العاشر من ديسمبر كل عام، للتذكير بالمطالبات التي تضمنها الميثاق العالمي الذي صدر عام 1948، ويكتسب هذا العام أهمية خاصة بسبب جائحة أصابت العالم وفرضت ظروفا استثنائية وكشفت عن أوجه القصور في الحقوق التي تضمنها الإعلان، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى اختيار موضوع هذا العام عن الجائحة.



ويرمز الاحتفال لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب القرار 217، الذي حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ووضعت المنظمة الدولية هذا الإعلان معيارا ينبغي أن تستهدفه الشعوب والأمم كافة.

