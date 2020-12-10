اسعار النفط ترتفع على آمال انتعاش الطلب على الخام

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:54 م
اسعار النفط
اسعار النفط
رويترز
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ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

 

 وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 49.08 دولار للبرميل..

 

 

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من بعض القلق بعد اشتعال حريق في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق فيما وصفته الحكومة بهجوم إرهابي، لكن الإنتاج لم يتأثر.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل.

 

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يوميا.

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