خالد الجندي: رؤية هذه المعجزات من أوقات استجابة الدعاء (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رؤية المعجزات تُعد من أوقات استجابة الدعاء.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه عندما نرى قطيرات الماء تتساقط من السماء، وعندما تلد امرأة مولودًا، وعندما يعافى مريض من مرضه بعد أن استبعد العلماء شفاءه، من أوقات إجابة الدعاء.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وقت حدوث المعجزات هو وقت تجلي لقدرة الله تبارك وتعالى على خلقه، موضحًا أن رؤية المعجزة قد يكون زمانيًا وقد يكون مكانيًا، وهذا يؤكد أن مكان الطاعة هو مكان إجابة الدعاء.

اقرأ أيضًا: 

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، إن اليقين بالإجابة هو شرط قبول الدعاء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ادعو الله وأنتم موقنون".

وأضاف "عبد المعز": "لابد للإنسان وهو يدعو الله لقضاء مسألة أو حاجة أن يكون موقن باستجابة الله له".

من جانبه قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن الدعاء إلى الله قد يحول يصرف الابتلاء أو البلاء عن الإنسان ولكن شرط أن يكون الإنسان موقن باستجابة الله سبحانه وتعالى.

وتابع "فيه قصة موجزة بتحكي عن غضب الحجاج ابن يوسف من الحسن البصري، وكيف كان ثائر عليه في إحدى مجلسه، وكان يريد قتله، وبعدها دعا الحسن دعاءً لم ينتبه إليه أحد فهدأ غضب الحجاج وسمح له بالانصراف".

أخبار تهمك

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم بايرن ميونخ مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

منذ ربع ساعة

موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ ساعتين

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

منذ ساعة الا ربع

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

04:00 م

4 صفقات من العيار الثقيل على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

04:31 م

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر