تسريب معلومات سرية عن منشآت عسكرية بالسويد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:36 م
الخارجية السويدية
الخارجية السويدية
وكالات
Advertisements

عثر جهاز المخابرات السويدي (سابو)، اليوم الخميس، على معلومات سرية عن منشآت عسكرية منشورة على الإنترنت.

 

وبحسب موقع راديو السويد الإلكتروني، فتحت المخابرات السويدية تحقيقًا مع رجلين يشتبه بنشرهما كمية كبيرة من تلك المعلومات داخل منتدى إلكتروني سري.

 

وأكدت المخابرات السويدية، أن المعلومات مهمة وحساسة، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية، بغية الحفاظ على سرية التحقيقات الأولية.

 

وكان المدعي العام ماتس يونغكفيست، قال: "نعم أستطيع أن أؤكد أن هناك تحقيقات جارية ضد هؤلاء الأشخاص. ولكن هناك سرية ما قبل المحاكمة يجب أن أحافظ عليها"، مؤكداً صعوبة التحقيق في القضية بسبب وجود معلومات ضخمة مسربة يجب فحصها ومراجعتها، بالإضافة إلى انخراط العديد من السلطات في القضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منشآت عسكرية تسريب معلومات السويد

أخبار تهمك

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ ساعة و 14 دقيقة

موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ أقل من ساعتين

نجم بايرن ميونخ مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 6 ساعات

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 22 دقيقة

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن تسريب معلومات حساسة عن جنود إسرائيليين

قراصنة صينيون يحصلون على بيانات سرية وحساسة من البحرية الأمريكية

المخابرات السويدية: الإرهابيون والمتطرفون الإسلاميون تهديد رئيسي

السويد تطلق سراح مشتبه به بالتجسس لروسيا

السويد تعتقل شخص أرسل تهديدات لعدة بلديات بوجود قنابل

النيابة السويدية تستأنف التحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها أسانج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر