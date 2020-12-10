ريال مدريد يستقر على إعادة الجناح الطائر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني ينوي استعادة أحد نجومه الذين رحلوا عنه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن النادي الملكي قرَّر استعادة نجمه السابق سيرجيو ريجيلون الذي رحل إلى توتنهام في الصيف الماضي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن كان ريجيلون لاعبًا في فرق الشباب في ريال مدريد منذ عام 2013 قبل بيعه إلى توتنهام مقابل 30 مليون يورو.

وأكد البرنامج الإسباني أن العقد المبرم بين ريال مدريد وتوتنهام في صفقة ريجيلون يمنح النادي الملكي الحق في استعادته خلال أول موسمين مقابل 35 أو 40 مليون يورو.

وألمح البرنامج الإسباني أن ريجيلون يحتل مقعدًا أساسيًا في تشكيلة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام في الموسم الحالي وساهم في تصدر النادي اللندني ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد انتهاء 11 جولة.

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