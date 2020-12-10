مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين

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لقى شاب مصرعه، دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد بقرية مزغونة بمركز البدرشين جنوب الجيزة، صباح اليوم الخميس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول شرطة النجدة، إشارة بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بقرية مزغونة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور الشاب شريط السكة الحديد تصادف قدوم قطار، وصدمه ما أسفر عن مصرع متأثرا بإصابته.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات