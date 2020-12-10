الأرصاد تنشر بيانا بحالة القطس غدا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شرقًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق من (مطروح- سيوة- سيدي براني).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وجنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
الأرصاد تنشر بيانا بحالة القطس غدا
الأرصاد تنشر بيانا بحالة القطس غدا

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