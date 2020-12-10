ألمانيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي وباء كورونا في ألبلاد.

 

ولفت معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية" بألمانيا، إلى أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بالفيروس، وأن هذا الأمر أصبح مقلقا.

 

وأوضح المعهد الألماني، أن زيادة عدد المصابين في كل من تورينجيغا، وبراندنبورغ، وساكسوني، باتت تثير القلق.

 

ووصل مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى أكثر مليون حالة، وتوفي حتى الآن نحو 20500 شخص جراء تفشي الوباء.

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