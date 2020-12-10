هيئة قناة السويس تنفي تراجع أعداد السفن المارة بالقناة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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نفت هيئة قناة السويس، تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50 بالمائة تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.


وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراءإنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50 بالمائة تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.

 

 

وشددت الهيئة على أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة، حيث سجلت حركة التجارة العابرة بالقناة عبور نحو 1614 سفينة خلال نوفمبر 2020بزيادة بلغت 1.2% مقارنة بـ 1594 سفينة خلال نوفمبر 2019.


كما حققت إيرادات القناة نحو 488.1 مليون دولار خلال نوفمبر 2020، مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

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