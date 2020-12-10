"طب بنات الأزهر" بالقاهرة تدشن الماراثون السنوي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نظمت جامعة الأزهر الماراثون السنوي لكلية الطب بنات الأزهر بالقاهرة بمشاركة طالبات من كليات فرع البنات، ووزعت الهدايا على الطالبات الفائزات.
أقيمت فعاليات الماراثون تحت رعاية الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب بنات بالقاهرة، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا، وبحضور عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب، وعلا عبد العزيز، مدير إدارة رعاية الطالبات، وإعداد مكتب رعاية الطالبات بالكلية برئاسة مروة حماد، ونرمين نصار.
جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، وهي أيضًا من الكليات التي حصلت على شهادة التميز الحكومي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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