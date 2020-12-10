عُطل عالمي مفاجئ يضرب تطبيق "فيسبوك ماسنجر"





تعرض تطبيق "فيسبوك ماسنجر" التابع لشركة فيسبوك، اليوم الخميس، إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف المراسلات بين المستخدمين صباح اليوم.





وابلغ مستخدمو تطبيق "فيسبوك ماسنجر" عن توقف تطبيق الدردشة عن العمل، وعن عدم قدرتهم على استخدام الخدمة.



وكشف موقع "داون ديتكتور - DownDetector" الأمريكي الذي يتتبع حالة الخدمات عبر الإنترنت ، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق "فيسبوك ماسنجر" غير قادرين على استخدام التطبيق بينهم مستخدمين من مصر وعدد كبير من الدول حول العالم.





وقد وصلت ذروة الشكاوى إلى 2400 شخص يشكون كل دقيقة من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول أو إرسال رسائل نصية أو استقبال مكالمات إلى تطبيق المراسلة الشهير.

