قطع الكهرباء عن 49 منطقة في نجع حمادي السبت المقبل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، أنه سيتم قطع الكهرباء عن 49 منطقة يوم السبت الموافق 20201212 عن المناطق الاتية من الساعه السادسة صباحا وحتى نهاية العمل وذلك لعمل صيانه على اكشاك مدينة نجع حمادي.

واوصحت الوحدة أن ذلك سيتم بالمناطق التالية:
المعاشات ــ شارع التحرير ــ م م نجع حمادي ــ منطقة الصاغة ــ رعاية الطفل ــ مطحن ناصر ــ منطقة السلخانة ــ التقسيم المخالف ــ قصر الثقافة ــ شارع الجنينة ــ منطقة الامن الغذائى ــ الراهبات ــ مسجد اللواء ــ منطقة مدرسة التجارة ــ خلف الطوابين ــ المسطحات ــ المجتمع الجديد ــ خلف بنك مصر ــ شارع بورسعيد ــ التطبيقين ــ الشبان المسيحين ــ شارع الشعانية ــ النجدة ــ خلف النجدة ــ مدرسة المشتركة ــ موقف الاتوبيس ــ الوعى الاسلامى ــ محكمة نجع حمادي ــ خلف المحكمة ــ شارع 15 مايو ــ شارع 30 مارس ــ سنترال نجع حمادى ــ خلف شركة لوكاس ــ مدرسة الاعدادية ــ المرور ــ شارع 9 و10 ــ عمارات الترعة الضمرانية ــ شارع الترعة الضمرانية ــ شارع الساحل ــ مدرسة الصنايع ــ مدرسة الزراعة ــ شارع مصر اسوان ــ

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