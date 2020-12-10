نمو قوي لصادرات مصر إلى اسبانيا في قطاع الصناعات الغذائية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
ا ش ا
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كشف هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أن صادرات القطاع إلى إسبانيا ارتفعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 20 بالمائة لتسجل 51 مليون دولار.

 

 

وأكد برزي خلال تصريحات صحفية، أن هناك العديد من الفرص المتاحة لصادرات القطاع بالسوق الإسبانية، حيث تمثل نحو 1.9 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2020"، لتحتل المركز الـ18 في قائمة أهم الدول المستوردة من القطاع

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان" فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية لإسبانيا".

 

ومن جانبه أوضح تميم الضوي مدير التسويق بالمجلس، أن هناك 11 منتجا غذائيا تستحوذ على 89 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع إلى إسبانيا بقيمة 62 مليون دولار خلال العام الماضي، يأتي على رأسها الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 14 مليون دولار تمثل 22 بالمائة من إجمالي القيمة، و تفل قصب السكر بقيمة 13 مليون دولار بنسبة 21% ، ثم دبس السكر بقيمة 5 ملايين دولار، خرشوف مجمد بقيمة 5 ملايين دولار.

 

وأشار إلي أن أهم المنتجات الغذائية المصدرة لإسبانيا تتضمن أيضا " فراولة مجمدة ومحضرات خضر وزيت فول الصويا وأسماك بقيمة 3 ملايين دولار لكل منتج، و بذور وأثمار زيتية و مصارين أمعاء ونباتات طبية وعطرية بقيمة مليوني دولار لكل منتج".

 

وذكر الضوي أن أهم الواردات من الصناعات الغذائية لإسبانيا والتي لها بديل في هيكل الصادرات المصرية تمثل 82 بالمائة بقيمة 8.5 مليار دولار من إجمالي واردات غذائية تبلغ 12 مليار دولار، وتتمثل في الأجبان ومحضرات الأغذية ومنتجات المخابز والكيك، والشيكولاته، والفواكه المجففة، المكرونة، زيت الزيتون، الزبدة، عصائر الفاكهة، محضرات الخضر، زيت عباد

وأوضح أن هذه المنتجات متوفرة في السوق المصرية ويتم تصدير بعضها وهناك منافسة كبيرة مع واردات الدول الأخري.

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