نجم بايرن ميونخ مرشح للإنضمام إلى برشلونة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية ألمانية أنه أصبح في إمكان النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني بدء محادثات رسمية مع الأندية الراغبة في التعاقد معه بعد 3 أسابيع من الآن.


وأفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأنه يحق للنجم النمساوي التعاقد مع أي نادي مجانًا بداية من يناير المقبل، حيث يتبقى على نهاية عقده مع النادي البافاري 6 أشهر على أن ينضم للنادي الجديد بنهاية الموسم.


وأشارت الصحيفة الألمانية إلى عدم وجود حاجة لدى الأندية الراغبة في نيل توقيع النجم النمساوي للتفاوض مع بايرن ميونخ فور فتح باب الانتقالات الشتوية.


وألمحت الصحيفة الألمانية أن ألابا بات قريبًا من الرحيل عن ملعب أليانز أرينا نظرًا لفشل النادي البافاري في التوصل لاتفاق معه بشأن تجديد عقده.


ونوهت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من ارتباط ألابا بالعديد من الأندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة إلا أن انضمامه إلى النادي الكتالوني لا يزال شائكًا في الوقت الراهن.


وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه هناك علاقة متوترة بين بيني زاهافي وكيل أعمال ألابا والإدارة السابقة لنادي برشلونة نظرًا لمساهمة زاهافي في انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.


وأكدت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من رحيل مجلس الإدارة السابق إلا أن زاهافي غير مرحب به حتى الآن داخل أروقة برشلونة ليصبح أمله الوحيد متعلقًا بالرئيس الأسبق خوان لابورتا.


وشددت الصحيفة الألمانية أنه بعدما أعلن لابورتا ترشحه مجددًا في الانتخابات المقبلة في يناير المقبل فإنه سيكون الأمل الوحيد لزاهافي من أجل انضمام ألابا إلى ملعب كامب نو.


وذكرت الصحيفة الألمانية أن ذلك يرجع للعلاقة الوطيدة التي تجمع زاهافي بلابورتا رئيس برشلونة الأسبق مما قد يزيل الجواجز بينه وبين برشلونة في أقرب فرصة حال فوز لابورتا في الانتخابات.

أخبار تهمك

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

السوبر الإفريقي يحدد موقف الشحات من الجراحة

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 20 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ 34 دقيقة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر