أحمد سليمان يعلن خوض انتخابات الزمالك 2021

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن عزمه خوض الانتخابات المقبلة في القلعة البيضاء، على مقعد رئيس النادي.





وأكد أنه قام بتجهيز القائمة التي ستدخل معه إلى المعترك الانتخابي، مشيرا إلى أنه لن يكشف عن أي تفاصيل في الوقت الحالي.





وأشار في تصريحات إذاعية، إلى أن الزمالك لديه كوادر إدارية وفنية كثيرة، وأشاد باللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، موضحا أن لائحة النادي التي قام بإعداها مرتضى منصور، تشهد توزيع الاختصاصات ما بين إدارة الكرة والإدارة التنفيذية، من أجل تسهيل الأمور.





وأوضح أن ظهور أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أحد البرامج، والادلاء ببعض التصريحات، جعل الجماهير في حالة طمأنينة على الفريق.





وشدد على أن الفريق لا يحتاج إلى المزيد من الصفقات، وأن ما كان يحدث في السابق، كان يتم التعاقد مع 14 لاعبا دفعة واحدة، وهذا كان يضر الفريق، والفريق ظهر بشكل جيد بعد تثبيت التشكيل وحالة الاستقرار، ويجب المحافظة على القوام الأساسي الموجود حاليا.





ونوه على أن اللجنة استلمت مسئولية إدارة النادي في وقت قصير، وحاولوا البحث عن لاعبين غير مرتبطين بعقود وفاوضوا أحمد الشيخ، لكن المستوى الفني للاعبي الزمالك في الموسم المنقضي كان جيدا، وفاز الفريق ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، لذا لم تقم اللجنة بالتعاقد مع أي لاعب.





وتابع: "الزمالك لديه لاعبين مميزين حاليا، والمحاسب طارق حشيش قادر على زيادة الموارد، ولن تكون هناك أزمات، والزمالك نادي كبير والدولة ستدعم النادي في الفترة القادمة، لأن الزمالك كيان كبير وليس نادي شخصي".





وكشف عن مشكلة المجلس السابق، موضحا أن مسألة تجديد اللاعبين، كانت معضلته، والمستشار تركي آل الشيخ تدخل أكثر من مرة وقام بدعم النادي.





وواصل، "من لا يستطيع إيجاد موارد للزمالك، فعليه أن يتنحى جانبًا، ويأتي من يستطيع جلب أموال للنادي، وهذا رأيي الشخصي، اتجاهي القادم هو النزول للانتخابات على رئاسة نادي الزمالك وليس للتعيين، وقد حصدت 17 ألف صوت في الانتخابات السابقة وامتلك خبرات إدارية، وهناك قائمة ستخوض معي الانتخابات ولن نتحدث عن الانتخابات سوى في العام القادم".





وأتم، "القائمة موجودة، وموارد النادي موجودة والتخطيط لمدة 10 أعوام، ووقت الانتخابات سيتم الحديث في كافة





الأمور، أنا من جلبت شركة برزنتيشن سبورت لرعاية النادي، كان الكل يخاف من التعامل معهم، وأنا من أدخلتهم إلى النادي".