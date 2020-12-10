17 نائبا يغيبون عن مراسم افتتاح البرلمان الأردني الجديد بسبب كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:55 م
الأردن
الأردن
وكالات
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غاب 17 نائبًا عن جلسة افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، قال أمين عام مجلس الأعيان، علي الزيود، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.

 

وأضاف الزيود، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلا عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الجلسة.

 

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