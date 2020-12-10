11 مارس.. طعون المتهمين على أحكام "تفجير أبراج الضغط العالي"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements





حددت محكمة النقض، جلسة 11 مارس المقبل، كأولى جلسات نظر الطعون على أحكام المؤبد والمشدد بقضية "خلية تفجير أبراج الضغط العالي" الصادرة من محكمة الجنايات، ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الخميس الجنائية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد أصدرت في أبريل 2019 حكمها على 45 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، وتضمن منطوق الحكم بالسجن الموبد بحق 34 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 11 آخرين.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وهي "اللجان النوعية فى الجيزة والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ" والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة، وتلقى تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وكواتم صوت وأقمصة واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران فى جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، وإحراق سيارات شرطة فى محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران فى محطة وقود بالإسكندرية واحتجاز العاملين بها تحت تهديد السلاح، وإشعال النيران فى كارفور الإسكندرية وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

أخبار تهمك

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم بايرن ميونخ مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة و 13 دقيقة

رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:39 م

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر