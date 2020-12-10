أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:42 م
عطل فيس بوك
عطل فيس بوك
ترجمة : محمد عصام
Advertisements

قال المتحدث بأسم شركة فيس بوك، إن الشركة لديها علم بتعطل خدمات إرسال الرسائل لدي بعض الاشخاص عن طريق تطبيق ماسنجر وانستجرام المملكون للشركة.

 

وتابع لجريدة الديلي ميل البريطانية، إن الشركة تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

 

وذكرت جريدة الديلي ميل في تقريرا لها، أن موقع Downdetector ، الذي يراقب الانقطاعات عبر الإنترنت رصد  تعذر المستخدمين لتطبيق ماسنجر لإرسال الرسائل عبر الفيس بوك من إمكانية إرسال وتلقي الرسائل بين بعضهم البعض إذا يظهر لهم عند  إرسال رسائل  التطبيق ينتظر شبكة، كما رصد وجود مشكلات لدي بعض المستخدمين من عدم قدرة فتح تطبيق الفيس بوك.

 

وأوضحت الديلي ميل، أن شكاوى من عدم عمل تطبيق ماسنجر تركزت في أوروبا وآسيا واستراليا، ولكن من الواضح أن هذه المشكلة طالت أفريقيا وخاصة مصر إذا اشتكي عدد كبير من مستخدمين الفيس بوك من نفس العطل في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واتس ابي فيس بوك عطل فيس بوك فيس بوك توقف خدمات ماسنجر تعطل ماسنجر تعطل الماسينجر

أخبار تهمك

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 5 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ نصف ساعة

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ 37 دقيقة

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

السوبر الإفريقي يحدد موقف الشحات من الجراحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تحذير هام لمستخدمى "ماسنجر".. اختراق أكثر من 120 مليون حساب فيسبوك

رسميا.. ميزة حذف الرسائل "unsend" تصل لمستخدمى ماسنجر

القصة الكاملة لعطل الفيس بوك وانستجرام

آخرهم اليوم.. عطل "فيس بوك" عرض مستمر حول العالم

بعض مستخدمي "الفيس بوك" يواجهون انقطاعًا في منصاته

عاجل .. عطل فني يضرب فيس بوك وانستجرام حول العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر