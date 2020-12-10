أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

قال المتحدث بأسم شركة فيس بوك، إن الشركة لديها علم بتعطل خدمات إرسال الرسائل لدي بعض الاشخاص عن طريق تطبيق ماسنجر وانستجرام المملكون للشركة.

وتابع لجريدة الديلي ميل البريطانية، إن الشركة تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

وذكرت جريدة الديلي ميل في تقريرا لها، أن موقع Downdetector ، الذي يراقب الانقطاعات عبر الإنترنت رصد تعذر المستخدمين لتطبيق ماسنجر لإرسال الرسائل عبر الفيس بوك من إمكانية إرسال وتلقي الرسائل بين بعضهم البعض إذا يظهر لهم عند إرسال رسائل التطبيق ينتظر شبكة، كما رصد وجود مشكلات لدي بعض المستخدمين من عدم قدرة فتح تطبيق الفيس بوك.

وأوضحت الديلي ميل، أن شكاوى من عدم عمل تطبيق ماسنجر تركزت في أوروبا وآسيا واستراليا، ولكن من الواضح أن هذه المشكلة طالت أفريقيا وخاصة مصر إذا اشتكي عدد كبير من مستخدمين الفيس بوك من نفس العطل في مصر.