إحالة نجل وزير سابق لمحكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ

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أمر المحامي العام الاول لنيابات الجيزة بإحالة نجل وزير سابق إلى محكمة الجنايات، عقب اتهامه بدهس شاب وقتله بطريق الواحات.



ووجهت النيابة برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس نيابة أكتوبر أول، للمتهم تهمة تعاطي المواد المخدرة المقترنة بالقتل الخطأ.



وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث كشف تقرير المعامل الكيماوية الخاص بعينة دماء المتهم، والذي فرغه محمد البنان، وكيل أول نيابة أكتوبر، أن المتهم يتعاطى مخدر الحشيش، فتم إرفاق التقرير بملف القضية وتوجيه تهمة تعاطي المخدرات مع تهمة القتل الخطأ، وإحالته لمحكمة الجنايات لنظر كلا التهمتين.



وكشفت التحريات تفاصيل واقعة دهس شاب، أسفل عجلات سيارة ملاكي بطريق الواحات.





كما وأوضحت التحريات أن المتهم بدهس الشاب هو نجل وزير سابق، يدعى “أشرف. ع”.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بشخص يدعى “شريف سعد” 42 سنة، أثناء عبوره طريق الواحات.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق الواحات، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع حطام السيارة من الطريق لعدم حدوث تكدس مروري ولعودة الحركة المرورية لطبيعتها.



وتم تحرير المحضر اللازم عن الحادث، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث تبين تعاطي السائق للمخدرات

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.