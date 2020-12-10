بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.





وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة يسود طقس دافيء علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون مائل للحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.



وأكدت الهيئة أن تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للدفء فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من (السلوم-سيوه-سيدي براني).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.





