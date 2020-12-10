وسط إجراءات كورونا.. فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحاد الطلابية وسط اجراءات احترازية مشددة، وذلك تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور منصور أن إدارات رعاية الشباب بالكليات قد استقبلت الطلاب المتقدمين للترشح وقامت بتوفير كافة التسهيلات لهم، وتسليم استمارات الترشح للطلاب بعد التأكد من توافر كافة الشروط المعلن عنها بالإضافة إلى ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، على أن يكون تلقي الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر، ثم فحصها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، بينما يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما سيتم عقد انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج والتي ستجرى يوم الأحد 20 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة يوم الاثنين 21 ديسمبر، وستجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، كما ستجرى انتخابات رؤساء الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 ديسمبر، وينتهى الماراثون بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 24 ديسمبر.

وأكد الدكتور منصور أن الانتخابات الطلابية تعد صورة مصغرة وتطبيق عملي لممارسة الديمقراطية، مؤكدًا حرص الجامعة لتوفير كافة الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية، وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة الى الشروط التي يجب توافرها لمن يتقدم من الطلاب للترشح، ومنها أن "يكون المرشح متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، حسن السيرة والسمعة، مستجدًا في فرقته الدراسية، ويكون للطالب نشاط طلابي موثق في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون".

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