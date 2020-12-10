موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي اتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي اتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع.

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